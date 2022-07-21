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"Ми не можемо покладатися на зобов’язання "Газпрому" — міністр енергетики Німеччини

"Ми не можемо покладатися на зобов’язання "Газпрому" — міністр енергетики Німеччини

Київ • УНН

 • 80190 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Німеччина та країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо росія вирішить перекрити кран газопроводу "Північний потік-1", заявив у четвер віце-канцлер і міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, лише через кілька годин після того, як газ знову почав надходити на рівні близько 40% максимальної пропускної спроможності трубопроводу. Про це УНН пише з посиланням на CNN та Reuters.

Цитата

"Ми не можемо покладатися на зобов'язання "Газпрому", - заявив Хабек у четвер під час відеодзвінка, присвяченого "Північному потоку-1" та ситуації з газом у Німеччині, після того як "Газпром", російський державний енергетичний гігант, відновив постачання газу по трубопроводу "Північний потік-1" в четвер.

"Запасів газу в розмірі 40% недостатньо для майбутньої зими, - продовжив Хабек. - росія використовує надто велику силу, щоб шантажувати Європу та Німеччину".

Деталі

Постачання газу "Північним потоком-1" за останні тижні впали на 60%, а ремонтний період з 11 по 21 липня звів потоки газу до нуля. У четвер "Газпром" відновив подачу газу на тому ж нижчому рівні, що й до зупинки газопроводу на профілактичні роботи.

У червні Хабек заявив, що Німеччині буде складно заповнити свої резервуари для зберігання газу до настання холодів, що підвищить ймовірність нормування енергії.

В повідомлення Reuters підтвердив інформацію про те, що нагляд за заповненням газосховищ у Німеччині буде посилено. Крім того, планується запровадити регламент щодо економії газу.

З цією метою Хабек закликав німців приймати душ коротше, щоб заощадити енергію, і закликав промисловість та споживачів відмовитися від опалення цієї зими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина обмежить використання газу для виробництва електроенергії

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