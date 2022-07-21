"Мы не можем полагаться на обязательства "Газпрома" - министр энергетики Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Германия и страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если россия решит перекрыть кран газопровода "Северный поток-1", заявил в четверг вице-канцлер и министр энергетики Германии Роберт Хабек, спустя всего несколько часов после того, как газ снова начал поступать на уровне около 40% от максимальной пропускной способности трубопровода. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN и Reuters.
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"Мы не можем полагаться на обязательства "Газпрома", - заявил Хабек в четверг во время видеозвонка, посвященного "Северному потоку-1" и ситуации с газом в Германии, после того как "Газпром", российский государственный энергетический гигант, возобновил поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" в четверг.
"Запасов газа в размере 40% недостаточно для предстоящей зимы, – продолжил Хабек. – россия использует слишком большую силу, чтобы шантажировать Европу и Германию".
Детали
Снабжение газа "Северным потоком-1" за последние недели упало на 60%, а ремонтный период с 11 по 21 июля свел потоки газа к нулю. В четверг "Газпром" возобновил подачу газа на том же более низком уровне, что и до остановки газопровода на профилактические работы.
В июне Хабек заявил, что Германии будет сложно заполнить свои резервуары для хранения газа до наступления холодов, что повысит вероятность нормирования энергии.
В сообщении Reuters подтвердил информацию о том, что надзор за заполнением газохранилищ в Германии будет усилен. Кроме того, планируется ввести регламент по экономии газа.
С этой целью Хабек призвал немцев принимать душ короче, чтобы сэкономить энергию, и призвал промышленность и потребителей отказаться от отопления этой зимой.
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