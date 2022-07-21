"Мы не можем полагаться на обязательства "Газпрома" - министр энергетики Германии

КИЕВ. 21 июля. УНН. Германия и страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если россия решит перекрыть кран газопровода "Северный поток-1", заявил в четверг вице-канцлер и министр энергетики Германии Роберт Хабек, спустя всего несколько часов после того, как газ снова начал поступать на уровне около 40% от максимальной пропускной способности трубопровода. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN и Reuters.