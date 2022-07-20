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Голова Єврокомісії: турбіна не може бути приводом для рф не поставляти газ "Північним потоком"

Голова Єврокомісії: турбіна не може бути приводом для рф не поставляти газ "Північним потоком"

Київ • УНН

 • 148019 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Відсутня наразі турбіна газопроводу "Північний потік-1" не може бути приводом для відмови від відновлення постачання газу з рф до Європи, заявила в середу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням на EURACTIV.

Деталі

За словами фон дер Ляєн, турбіна, необхідна для "Північного потоку-1", має бути доставлена ​​вчасно, на тлі того, як у четвер, 21 липня, завершується технічне обслуговування газопроводу.

"Вона уже в дорозі, тож немає приводу не поставляти газ. До речі, потенційно є альтернативні турбіни, які підходять. Це не єдина турбіна у світі, яка підходить. Там ідентичні турбіни", - сказала вона у середу.

У середу уряд Німеччини також звинуватив росію у використанні відсутності турбіни як приводу для обмеження постачання газу "Північним потоком-1".

"Хочу наголосити, що, за нашою інформацією, це виправдання російської сторони", — заявила журналістам прессекретар міністерства економіки Німеччини, відповідаючи на запитання про скорочення поставок газопроводом "Північний потік-1".

Берлін відкинув пояснення "Газпрому" щодо турбіни і вважає, що росія скорочує постачання у відповідь на санкції Заходу щодо москви через її вторгнення в Україну.

"Ми робимо все можливе, щоб усунути це виправдання з російського боку", - заявила представник Мінекономіки, зазначивши, що вказана турбіна не повинна бути розгорнута до вересня.

Доповнення

Підконтрольний кремлю "Газпром" скоротив експорт газу трубопроводом до 40% у червні, зіславшись на затримку із поверненням турбіни, яку Siemens Energy обслуговувала в Канаді. Щоб уникнути звинувачень у порушенні санкцій, Канада відправила турбіну до Німеччини, звідки вона має потрапити на російську компресорну станцію "Портова".

президент рф володимир путін заявив, що "Газпром" повністю виконає всі свої зобов'язання, а "Північний потік-1" має відновити роботу у четвер, 21 липня. Але він попередив, що ще одна газова турбіна має пройти технічне обслуговування наприкінці місяця, що може спричинити подальші перебої з постачанням.

Тим часом, 20 липня "Газпром" заявив, що "поки не отримував від Siemens жодних офіційних документів, що дозволяють постачання газотурбінного двигуна" в умовах санкцій, введених Канадою та ЄС.

З того часу, як 24 лютого путін вторгнувся в Україну, а Захід відповів санкціями проти москви, росія почала скорочувати постачання газу, щоб не дати країнам ЄС поповнити запаси.

Криза, що насувається, спонукала Європейську комісію підготувати "План скорочення попиту на газ", щоб пережити наступну зиму.

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