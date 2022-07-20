Глава Еврокомиссии: турбина не может быть поводом для рф не поставлять газ "Северным потоком"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Отсутствующая турбина газопровода "Северный поток-1" не может быть поводом для отказа от возобновления поставок газа из рф в Европу, заявила в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на EURACTIV.
Детали
По словам фон дер Ляйен, турбина, необходимая для "Северного потока-1", должна быть доставлена в срок, на фоне того, как в четверг, 21 июля, завершается техническое обслуживание газопровода.
"Она уже в пути, поэтому нет повода не поставлять газ. Кстати, есть потенциально альтернативные турбины, которые подходят. Это не единственная турбина в мире, которая подходит. Там идентичные турбины", - сказала она в среду.
В среду правительство Германии также обвинило россию в использовании отсутствия турбины как повода для ограничения поставки газа "Северным потоком-1".
"Хочу отметить, что, по нашей информации, это оправдание российской стороны", — заявила журналистам пресс-секретарь министерства экономики Германии, отвечая на вопрос о сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1".
Берлин отверг объяснение "Газпрома" по поводу турбины и считает, что россия сокращает поставки в ответ на санкции Запада в отношении москвы из-за ее вторжения в Украину.
"Мы делаем все возможное, чтобы устранить это оправдание с российской стороны", – заявила представитель Минэкономики, отметив, что указанная турбина не должна была быть развернута до сентября.
Дополнение
Подконтрольный кремлю "Газпром" сократил экспорт газа по трубопроводу до 40% в июне, сославшись на задержку с возвращением турбины, которую Siemens Energy обслуживала в Канаде. Чтобы избежать обвинений в нарушении санкций, Канада отправила турбину в Германию, откуда она должна попасть на российскую компрессорную станцию "Портовая".
Президент россии владимир путин заявил, что "Газпром" полностью выполнит все свои обязательства, а "Северный поток-1" должен возобновить работу в четверг, 21 июля. Но он предупредил, что еще одна газовая турбина должна пройти техническое обслуживание в конце месяца, что может повлечь за собой дальнейшие перебои со снабжением.
Между тем, 20 июля "Газпром" заявил, что "пока не получал от Siemens никаких официальных документов, разрешающих поставки ГТД" в условиях санкций, введенных Канадой и ЕС.
С тех пор как 24 февраля путие вторгся в Украину, а Запад ответил санкциями против москвы, россия начала сокращать поставки газа, чтобы не дать странам ЕС пополнить запасы.
Надвигающийся кризис побудил Европейскую комиссию подготовить "план сокращения спроса на газ", чтобы пережить следующую зиму.