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Офіційно: ЄС планує скоротити споживання газу на 15% до наступної весни

Офіційно: ЄС планує скоротити споживання газу на 15% до наступної весни

Київ • УНН

 • 170779 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Європейська комісія у середу представила план скорочення попиту на газ, щоб підготувати ЄС до скорочення поставок, виставивши ціллю зменшення споживання блакитного палива у регіоні на 15% до наступної весни, пише УНН.

У Єврокомісії зауважили, що ЄС стикається з ризиком подальшого припинення постачання газу з росії через те, що "кремль робить експорт газу зброєю", при цьому скорочення постачання вже торкнулося майже половини держав-членів ЄС. "Вжити заходів зараз може знизити як ризик, так і витрати для Європи у разі подальшого чи повного припинення, зміцнивши енергетичну стійкість Європи", - наголосили у Єврокомісії.

Цитата

"Тому сьогодні Єврокомісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб скоротити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни. Усі споживачі, органи державної влади, домогосподарства, власники громадських будівель, постачальники електроенергії та промисловість можуть і повинні вживати заходів щодо економії газу. Єврокомісія також прискорить роботу з диверсифікації постачання, включаючи спільні закупівлі газу, щоб розширити можливості ЄС щодо пошуку альтернативних джерел постачання газу", - йдеться у комюніке.

Деталі

Єврокомісія, задля цього, пропонує новий Регламент Ради ЄС про скоординовані заходи щодо скорочення попиту на газ.

"У новому Регламенті буде поставлена ​​мета для всіх держав-членів знизити попит на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 р. по 31 березня 2023 р.", - йдеться у повідомленні.

Новий Регламент, як зазначається, також дасть Єврокомісії можливість оголосити після консультацій з державами-членами "Попередження Союзу" (Union Alert) про безпеку поставок, запроваджуючи обов'язкове зниження попиту газу всіма державами-членами. "Попередження Союзу" може спрацьовувати, коли існує значний ризик гострої нестачі газу або високого попиту на газ. Держави-члени повинні оновити свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях до кінця вересня, щоб показати, як вони мають намір досягти мети зі скорочення попиту, і кожні два місяці звітувати перед Єврокомісією про прогрес. Держави-члени, які вимагають солідарного постачання газу, повинні будуть продемонструвати заходи, які вони вжили для зниження попиту всередині країни.

Щоб допомогти державам-членам забезпечити необхідне скорочення попиту, Єврокомісія також ухвалила європейський план скорочення попиту на газ, в якому викладено заходи, принципи та критерії для скоординованого скорочення попиту. План спрямований на заміну газу іншими видами палива та загальну економію енергії у всіх секторах. Він спрямований на забезпечення постачання для домашніх господарств та основних користувачів, таких як лікарні, а також для галузей, які мають вирішальне значення для надання основних продуктів та послуг для економіки, а також для ланцюжків постачання та конкурентоспроможності ЄС. План містить керівні принципи, які держави-члени повинні враховувати під час планування скорочення.

Раніше

Про те, що Європейський Союз збирається запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що росія може припинити постачання блакитного палива, писало Bloomberg.

Єврокомісія виходить з того, що росія не відновить постачання газу в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який був закритий з початку цього місяця на ремонт, заявив у вівторок уповноважений з питань бюджету Йоханнес Хан. До початку ремонту трубопровід працював приблизно на 40% потужності.

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