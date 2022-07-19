Єврокомісія не очікує, що росія перезапустить "Північний потік"

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"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться в роботу. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів", - заявив Хан.

Деталі

Як вказано, припинення постачання російського газу до ЄС може мати катастрофічні наслідки для промисловості, і країни намагаються знайти альтернативні джерела. Німеччина особливо залежить від російського газу, і скорочення постачання вже спонукало велику енергокомпанію Uniper SE звернутися до уряду за допомогою.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, має оприлюднити у середу план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом'якшити наслідки потенційного відключення з боку москви. Він розглядає низку рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Єврокомісія може також домагатися права примусового скорочення споживання, якщо це буде потрібно пізніше, пише видання.

Доповнення

росія має відновити поставки газопроводом "Північний потік" 21 липня після планового технічного обслуговування. Проте від Брюсселя до Берліна зростають побоювання, що постачання може не відновитися, особливо після того, як минулого місяця росія скоротила його, зіславшись на затримки через санкції.

москва та ПАТ "Газпром" не дали жодних вказівок на те, що газопровід не буде перезапущено 21 липня, відзначає при цьому видання.