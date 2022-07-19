Еврокомиссия не ожидает, что россия перезапустит "Северный поток"

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"Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в работу. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры", - заявил Хан.

Детали

Как указано, прекращение поставок российского газа в ЕС может иметь катастрофические последствия для промышленности, и страны пытаются найти альтернативные источники. Германия особенно зависит от российского газа, и сокращение поставок уже побудило крупную энергокомпанию Uniper SE обратиться к правительству за помощью.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, обнародует в среду план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения со стороны москвы. Он рассматривает ряд рекомендаций для государств-членов, включая добровольное сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры. Еврокомиссия может также добиваться права принудительного сокращения потребления, если это потребуется позже, пишет издание.

Дополнение

россия должна возобновить поставки по газопроводу "Северный поток" 21 июля после планового технического обслуживания. Однако от Брюсселя до Берлина растут опасения, что поставки могут не возобновиться, особенно после того, как в прошлом месяце россия сократила их, сославшись на задержки из-за санкций.

москва и ПАО "Газпром" не дали никаких указаний на то, что газопровод не будет перезапущен 21 июля, отмечает при этом издание.