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ЄС збирається скоротити споживання газу на 15% через проблеми з поставками з рф - Bloomberg

ЄС збирається скоротити споживання газу на 15% через проблеми з поставками з рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 149422 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Європейський Союз збирається запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що росія може припинити постачання блакитного палива, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як вказано, ця мета буде закріплена в документі, що супроводжуватиме план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням газу з боку москви. Цей захід також включатиме обов'язковий тригер, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо, за словами трьох дипломатів ЄС, обізнаних із цього питання. 

У межах плану "Економія газу для безпечної зими" (Save gas for a safe winter) Єврокомісія, як повідомляється, планує рекомендувати кроки, які включають скорочення опалення та охолодження, а також ринкові заходи. Згідно з попередньою оцінкою Єврокомісії, з якою ознайомився Bloomberg, у разі суворої зими під загрозою можуть опинитися до 1,5% ВВП регіону.

Запланована постанова надасть Єврокомісії право оголосити загальносоюзну тривогу у випадку значного ризику серйозної нестачі пропозиції чи різкого стрибка попиту, за словами дипломатів.

Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яке Єврокомісія може просити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики. За словами дипломатів, велика група країн виступає проти обов'язкових скорочень, стверджуючи, що уряди країн-членів блоку вже мають плани дій у надзвичайних ситуаціях і скорочуватимуть попит незалежно від того, чи є у них зобов'язання це робити з боку ЄС.

Найбільша проблема ЄС цієї зими — забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.

Доповнення

Єврокомісія виходить з того, що росія не відновить постачання газу в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який був закритий з початку цього місяця на ремонт, заявив у вівторок уповноважений з питань бюджету Йоханнес Хан. До початку ремонту трубопровід працював приблизно на 40% потужності.

Скорочення поставок із росії торкнулося 12 держав-членів і спонукало Німеччину минулого місяця підняти попередження про газові ризики до другого за величиною рівня. Згідно з документом, загальний потік із росії у червні становив менше 30% від середнього показника за 2016-2021 роки.

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