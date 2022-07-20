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ЕС собирается сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из рф - Bloomberg

ЕС собирается сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 149418 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Европейский Союз собирается предложить странам-членам добровольно сократить потребление природного газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что россия может прекратить поставки голубого топлива, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как указано, эта цель будет закреплена в документе, сопровождающем план сокращения спроса, который Европейская комиссия должна обнародовать в среду, чтобы справиться с потенциальным полным отключением газа со стороны москвы. Эта мера также будет включать обязательный триггер, если ситуация ухудшится, а добровольных ограничений будет недостаточно, по словам трех дипломатов ЕС, осведомленных по этому вопросу. 

В рамках плана "Экономия газа для безопасной зимы" (Save gas for a safe winter) Еврокомиссия, как сообщается, планирует рекомендовать шаги, включающие сокращение отопления и охлаждения, а также рыночные меры. Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, с которой ознакомился Bloomberg, в случае суровой зимы под угрозой могут оказаться до 1,5% ВВП региона.

Запланированное постановление предоставит Еврокомиссии право объявить общесоюзную тревогу в случае значительного риска серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса, по словам дипломатов.

Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которое Еврокомиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. По словам дипломатов, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что у правительств стран-членов блока уже есть планы действий в чрезвычайных ситуациях, и они будут сокращать спрос независимо от того, есть ли у них обязательство это делать со стороны ЕС.

Наибольшая проблема ЕС этой зимой — обеспечить достаточную поставку газа для топливных печей и электрогенераторов.

Дополнение

Еврокомиссия исходит из того, что россия не возобновит поставки газа в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт, заявил во вторник уполномоченный по вопросам бюджета Йоханнес Хан. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.

Сокращение поставок из россии коснулось 12 государств-членов и побудило Германию в прошлом месяце поднять предупреждение о газовых рисках до второго по величине уровня. Согласно документу, общий поток из россии в июне составил менее 30% от среднего показателя за 2016-2021 годы.

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