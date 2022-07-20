Официально: ЕС планирует сократить потребление газа на 15% к следующей весне

В Еврокомиссии отметили, что ЕС сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из россии из-за того, что "кремль делает экспорт газа оружием", при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины государств-членов ЕС. "Принять меры сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейшего или полного прекращения, укрепив энергетическую устойчивость Европы", - отметили в Еврокомиссии.

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"Поэтому сегодня Еврокомиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны. Все потребители, органы государственной власти, домохозяйства, владельцы общественных зданий, поставщики электроэнергии и промышленность могут и должны принимать меры по экономии газа. Еврокомиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставки газа", - говорится в коммюнике.

Детали

Еврокомиссия, для этого, предлагает новый Регламент Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ.

"В новом Регламенте будет поставлена ​​цель для всех государств-членов снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г.", - говорится в сообщении.

Новый Регламент, как отмечается, также даст Еврокомиссии возможность объявить после консультаций с государствами-членами "Предупреждение Союза" (Union Alert) о безопасности поставок, вводя обязательное снижение спроса на газ всеми государствами-членами. "Предупреждение Союза" может срабатывать, когда существует значительный риск острой нехватки газа или высокого спроса на газ. Государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях до конца сентября, чтобы показать, как они намерены достичь цели по сокращению спроса, и каждые два месяца отчитываться перед Еврокомиссией о прогрессе. Государства-члены, требующие солидарной поставки газа, должны будут продемонстрировать меры, предпринятые ими для снижения спроса внутри страны.

Чтобы помочь государствам-членам обеспечить необходимое сокращение спроса, Еврокомиссия также приняла европейский план сокращения спроса на газ, в котором изложены меры, принципы и критерии для скоординированного сокращения спроса. План направлен на замену газа на другие виды топлива и общую экономию энергии во всех секторах. Он направлен на обеспечение поставок для домашних хозяйств и основных пользователей, таких как больницы, а также отраслей, которые имеют решающее значение для предоставления основных продуктов и услуг для экономики, а также для цепочек поставок и конкурентоспособности ЕС. План содержит руководящие принципы, которые государства-члены должны учитывать при планировании сокращения.

Ранее

О том, что Европейский Союз намерен предложить странам-членам добровольно сократить потребление природного газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что россия может прекратить поставки голубого топлива, писало Bloomberg.

Еврокомиссия исходит из того, что россия не возобновит поставки газа в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт, заявил во вторник уполномоченный по вопросам бюджета Йоханнес Хан. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.