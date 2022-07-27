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росія урізала поставки газу "Північним потоком-1" до 20% потужності

росія урізала поставки газу "Північним потоком-1" до 20% потужності

Київ • УНН

 • 125271 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Російський "Газпром" у середу вдвічі скоротив обсяг природного газу, що проходить магістральним газопроводом з росії до Європи "Північний потік-1", до 20% пропускної спроможності, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Дані на сайті Nord Stream та голова мережевого регулятора Німеччини Клаус Мюллер підтвердили скорочення.

"Тепер газ є частиною російської зовнішньої політики і, можливо, російської військової стратегії", - заявив Мюллер радіостанції Deutschlandfunk.

Це чергове скорочення поставок "Північним потоком-1", у якому росія звинувачує технічні проблеми, а Німеччина називає політичним кроком, спрямованим на те, щоб посіяти невизначеність та підняти ціни на тлі війни в Україні, пише видання.

Доповнення

Так, російський державний енергетичний гігант оголосив 25 липня, що проведе скорочення, зіславшись на ремонт обладнання, що ще більше посилило побоювання, що росія може повністю відключити газ, щоб спробувати отримати політичний вплив на Європу, яка намагається збільшити обсяги у своїх газосховищах на зиму.

Ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії та опалення будинків взимку, зросли до найвищих рівнів з початку березня. Зростання цін на енергоносії підживлює інфляцію, ще більше обмежуючи купівельну спроможність населення та посилюючи побоювання, що Європа може зануритися в рецесію, якщо не заощадить достатньо газу, щоб пережити холодні місяці.

Ці побоювання спонукали уряди ЄС у вівторок погодитися скоротити використання природного газу, щоб захиститися від подальших скорочень постачань з боку росії. Пропозиція спрямована на зниження попиту на газ на 15% із серпня до березня за рахунок добровільних кроків. Якщо заощаджень буде недостатньо, у блоці з 27 країн буде ініційовано обов'язкові скорочення споживання.

Останнім часом на росію припадає близько третини газових поставок до Німеччини. Минулого тижня уряд заявив, що падіння поставок газу підтвердило, що Німеччина не може покладатися на постачання з росії, оголосивши, що посилить свої вимоги щодо зберігання газу та вживе додаткових заходів для економії поставок.

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