"Газпром" знову оголосив про скорочення поставок газу через "Північний потік — 1"

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Це сталося через кілька днів після того, як "Газпром" відновив постачання газу газопроводом "Північний потік — 1". Трубопровід був закритий на 10 днів для проведення планового технічного обслуговування, і тепер є побоювання, що росія не відновить постачання після завершення робіт.

"У зв'язку із закінченням встановленого терміну до капітального ремонту (відповідно до повідомлення Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану відповідної машини) "Газпром" зупиняє ще одну газову турбіну виробництва Siemens на Портовій", — йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"Добова пропускна спроможність КС "Портова" з 7:00 (мск) 27 липня складе до 33 млн кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Трубопровід «Північний потік-1» постачає 55 мільярдів кубометрів газу на рік, або майже 40% загального обсягу імпорту газу блоком ЄС із росії.