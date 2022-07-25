"Газпром" знову оголосив про скорочення поставок газу через "Північний потік — 1"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російська державна енергетична компанія "Газпром" заявила, що їй доведеться ще більше скоротити потік газу газопроводом «Північний потік-1», оскільки вона зупиняє ще одну турбіну для ремонту, пише УНН.
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Це сталося через кілька днів після того, як "Газпром" відновив постачання газу газопроводом "Північний потік — 1". Трубопровід був закритий на 10 днів для проведення планового технічного обслуговування, і тепер є побоювання, що росія не відновить постачання після завершення робіт.
"У зв'язку із закінченням встановленого терміну до капітального ремонту (відповідно до повідомлення Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану відповідної машини) "Газпром" зупиняє ще одну газову турбіну виробництва Siemens на Портовій", — йдеться у повідомленні компанії у понеділок.
"Добова пропускна спроможність КС "Портова" з 7:00 (мск) 27 липня складе до 33 млн кубометрів", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Трубопровід «Північний потік-1» постачає 55 мільярдів кубометрів газу на рік, або майже 40% загального обсягу імпорту газу блоком ЄС із росії.