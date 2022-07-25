"Газпром" снова объявил о сокращении поставок газа по "Северному потоку — 1"

Детали

Это произошло через несколько дней после того, как "Газпром" возобновил поставки газа по газопроводу "Северный поток —1". Трубопровод был закрыт на 10 дней для проведения планового технического обслуживания, и теперь есть опасения, что россия не возобновит поставки после завершения работ.

"В связи с истечением установленного срока до капитального ремонта (в соответствии с сообщением Ростехнадзора и с учетом технического состояния соответствующей машины) "Газпром" останавливает еще одну газовую турбину производства Siemens на Портовой", — говорится в сообщении компании в понедельник.

"Суточная пропускная способность КС "Портовая" с 7:00 (мск) 27 июля составит до 33 млн кубометров", - говорится в сообщении.

Добавим

Трубопровод «Северный поток-1» снабжает 55 миллиардов кубометров газа в год, или почти 40% общего объема импорта газа блоком ЕС из россии.