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"Газпром" снова объявил о сокращении поставок газа по "Северному потоку — 1"

Киев • УНН

 • 143270 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Российская государственная энергетическая компания "Газпром" заявила, что ей придется еще больше сократить поток газа по газопроводу «Северный поток-1», поскольку она останавливает еще одну турбину для ремонта, пишет УНН.

Детали

Это произошло через несколько дней после того, как "Газпром" возобновил поставки газа по газопроводу "Северный поток —1". Трубопровод был закрыт на 10 дней для проведения планового технического обслуживания, и теперь есть опасения, что россия не возобновит поставки после завершения работ.

"В связи с истечением установленного срока до капитального ремонта (в соответствии с сообщением Ростехнадзора и с учетом технического состояния соответствующей машины) "Газпром" останавливает еще одну газовую турбину производства Siemens на Портовой", — говорится в сообщении компании в понедельник.

"Суточная пропускная способность КС "Портовая" с 7:00 (мск) 27 июля составит до 33 млн кубометров", - говорится в сообщении.

Добавим

Трубопровод «Северный поток-1» снабжает 55 миллиардов кубометров газа в год, или почти 40% общего объема импорта газа блоком ЕС из россии.

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