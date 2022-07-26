Офіційно: країни ЄС зобов'язалися скоротити попит на газ на 15% наступної зими

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"Прагнучи підвищити безпеку енергопостачання ЄС, країни-члени сьогодні досягли політичної угоди про добровільне зниження попиту на природний газ на 15% цієї зими. Постанова Ради ЄС також передбачає можливість ініціювати "попередження Союзу" (Union alert) про безпеку постачання, і в цьому випадку скорочення попиту на газ стане обов'язковим. Мета зниження попиту на газ — заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв із постачанням газу з росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю", - йдеться у повідомленні.

"ЄС згуртований і солідарний. Сьогоднішнє рішення ясно показало, що держави-члени протистоятимуть будь-якій спробі росії розділити ЄС, використовуючи енергоносії як зброю. Ухвалення пропозиції щодо скорочення газу в рекордно короткі терміни, безсумнівно, зміцнило нашу загальну енергетичну безпеку. Економія газу зараз покращить готовність. Зима буде набагато дешевшою та простішою для громадян та промисловості ЄС", - зазначив міністр промисловості та торгівлі Чехії, головуючої у Раді ЄС, Йозеф Сікела.

Деталі

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років, у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, із заходами на свій вибір.

"У той час як усі країни ЄС докладуть усіх зусиль для скорочення (попиту - ред.), Рада ЄС визначила деякі винятки та можливості подавати запит про відступ від цілі обов'язкового скорочення, щоб відреагувати на конкретні ситуації держав-членів та забезпечити ефективність скорочень газу для підвищення надійності поставок до ЄС", - сказано у повідомленні.

"Рада ЄС погодилася з тим, що держави-члени, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, звільняються від обов'язкових скорочень газу... Держави-члени, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та які значною мірою залежать від газу для виробництва електроенергії, також звільнено, щоб уникнути ризику кризи електропостачання", - додали у євроінституції.

Рішення є винятковим та надзвичайним заходом, передбаченим на обмежений термін. Воно буде застосовуватися протягом одного року, і Єврокомісія проведе огляд, чи потрібно його продовження у світлі загальної ситуації з постачанням газу до ЄС до травня 2023 року.

"Узгоджений сьогодні текст буде офіційно ухвалено за допомогою письмової процедури. Письмова процедура буде запущена та завершена найближчими днями після технічних змін тексту", - додали у євроінституції.

Доповнення

20 липня Європейська комісія представила план скорочення попиту на газ, щоб підготувати ЄС до скорочення поставок, виставивши ціллю зменшення споживання блакитного палива у регіоні на 15% до наступної весни.

У Єврокомісії зауважили, що ЄС стикається з ризиком подальшого припинення постачання газу з росії через те, що "кремль робить експорт газу зброєю", при цьому скорочення постачання вже торкнулося майже половини держав-членів ЄС.

Європа має бути готова до повної зупинки постачання російського газу "рано чи пізно", заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Незадовго до зустрічі міністрів енергетики країн блоку Іспанія та Португалія, зокрема, розкритикували пропозицію Єврокомісії щодо плану скорочення попиту на газ.