Официально: страны ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимой

ukru
14 марта, 19:57 • 103551 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119178 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108494 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139313 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138764 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113363 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106922 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93166 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111465 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136888 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 71049 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 60438 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 37376 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 47769 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 35122 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 25029 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236648 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266624 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203594 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 103551 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101696 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119593 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122035 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129296 просмотра
Актуальное
Официально: страны ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимой

Официально: страны ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимой

Киев • УНН

 • 210684 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Государства-члены ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимы, пишет УНН со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

Цитата

"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимы. Постановление Совета ЕС также предусматривает возможность инициировать "предупреждение Союза" (Union alert) относительно безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным. Цель снижения спроса на газ — сэкономить накануне зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставкой газа из россии, постоянно использующей энергоносители как оружие", - говорится в сообщении.

"ЕС сплочен и солидарен. Сегодняшнее решение ясно показало, что государства-члены будут противостоять любой попытке россии разделить ЕС, используя энергоносители как оружие. Принятие предложения по сокращению газа в рекордно короткие сроки, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность. Экономия газа сейчас улучшит готовность. Зима будет намного дешевле и проще для граждан и промышленности ЕС", - отметил министр промышленности и торговли Чехии, председательствующей в Совете ЕС, Йозеф Сикела.

Детали

Государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, с мерами по своему выбору.

"В то время как все страны ЕС приложат все усилия для сокращения (спроса - ред.), Совет ЕС определил некоторые исключения и возможности подавать запрос об отступлении от цели обязательного сокращения, чтобы отреагировать на конкретные ситуации государств-членов и обеспечить эффективность сокращений газа для повышения надежности поставок в ЕС", - говорится в сообщении.

"Совет ЕС согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа... Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и которые в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освоождены во избежание риска кризиса электроснабжения", - добавили в евроинституте.

Решение является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок. Оно будет применяться в течение одного года, и Еврокомиссия проведет пересмотр, нужно ли его продление в свете общей ситуации с поставкой газа в ЕС до мая 2023 года.

"Согласованный сегодня текст будет официально принят с помощью письменной процедуры. Письменная процедура будет запущена и завершена в ближайшие дни после технических изменений текста", - добавили в евроинституции.

Дополнение

20 июля Европейская комиссия представила план сокращения спроса на газ, чтобы подготовить ЕС к сокращению поставок, выставив целью уменьшение потребления голубого топлива в регионе на 15% к следующей весне.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из россии из-за того, что "кремль делает экспорт газа оружием", при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины государств-членов ЕС. 

Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа "рано или поздно", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Незадолго до встречи министров энергетики стран блока Испания и Португалия, в частности, раскритиковали предложение Еврокомиссии о плане сокращения спроса на газ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы