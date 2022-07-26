Официально: страны ЕС обязались сократить спрос на газ на 15% следующей зимой

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"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимы. Постановление Совета ЕС также предусматривает возможность инициировать "предупреждение Союза" (Union alert) относительно безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным. Цель снижения спроса на газ — сэкономить накануне зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставкой газа из россии, постоянно использующей энергоносители как оружие", - говорится в сообщении.

"ЕС сплочен и солидарен. Сегодняшнее решение ясно показало, что государства-члены будут противостоять любой попытке россии разделить ЕС, используя энергоносители как оружие. Принятие предложения по сокращению газа в рекордно короткие сроки, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность. Экономия газа сейчас улучшит готовность. Зима будет намного дешевле и проще для граждан и промышленности ЕС", - отметил министр промышленности и торговли Чехии, председательствующей в Совете ЕС, Йозеф Сикела.

Детали

Государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, с мерами по своему выбору.

"В то время как все страны ЕС приложат все усилия для сокращения (спроса - ред.), Совет ЕС определил некоторые исключения и возможности подавать запрос об отступлении от цели обязательного сокращения, чтобы отреагировать на конкретные ситуации государств-членов и обеспечить эффективность сокращений газа для повышения надежности поставок в ЕС", - говорится в сообщении.

"Совет ЕС согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа... Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и которые в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освоождены во избежание риска кризиса электроснабжения", - добавили в евроинституте.

Решение является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок. Оно будет применяться в течение одного года, и Еврокомиссия проведет пересмотр, нужно ли его продление в свете общей ситуации с поставкой газа в ЕС до мая 2023 года.

"Согласованный сегодня текст будет официально принят с помощью письменной процедуры. Письменная процедура будет запущена и завершена в ближайшие дни после технических изменений текста", - добавили в евроинституции.

Дополнение

20 июля Европейская комиссия представила план сокращения спроса на газ, чтобы подготовить ЕС к сокращению поставок, выставив целью уменьшение потребления голубого топлива в регионе на 15% к следующей весне.

В Еврокомиссии отметили, что ЕС сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из россии из-за того, что "кремль делает экспорт газа оружием", при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины государств-членов ЕС.

Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа "рано или поздно", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Незадолго до встречи министров энергетики стран блока Испания и Португалия, в частности, раскритиковали предложение Еврокомиссии о плане сокращения спроса на газ.