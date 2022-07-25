Європа має бути готова до повної зупинки поставок газу з рф "рано чи пізно" - голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Європа має бути готова до повної зупинки постачання російського газу "рано чи пізно", адже вже зараз обмеження у поставках з рф торкнулися 12 країн-членів блоку. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю dpa, пише УНН.
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"росія лише частково постачає газ або взагалі не постачає газ до 12 країн-членів. Тому Європа має бути готовою до гіршого варіанту: повної зупинки постачання газу рано чи пізно", - сказала фон дер Ляєн.
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З її слів, чим швидше діяти, тим більше вдасться заощадити і тим безпечніше.
Пропозиції Єврокомісії щодо плану скорочення споживання газу стануть предметом спеціальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі у вівторок. Фон дер Ляєн висловила впевненість, що вони матимуть широке схвалення. "Я впевнена, що міністри енергетики... усвідомлюють свою відповідальність", - сказала вона.
Йдеться про створення системи безпеки для всіх, щоб могти безпечно пережити наступні дві зими, зауважила фон дер Ляєн.
Так, голова Єврокомісії закликала і ті країни ЄС, які мало залежать від постачання російського газу, також взяти участь у зусиллях з економії палива.
"Навіть країни-члени, які майже не купують російський газ, не можуть уникнути наслідків можливої зупинки поставок на нашому внутрішньому ринку", — сказала вона. Економіки в ЄС тісно переплетені. Газова криза в тій чи іншій формі вплине на кожну державу-член.
Незадовго до цього Іспанія та Португалія, зокрема, розкритикували пропозицію Єврокомісії щодо плану надзвичайних ситуацій у газовій сфері.