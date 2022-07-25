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Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из рф "рано или поздно" - глава Еврокомиссии

Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из рф "рано или поздно" - глава Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 148816 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европа должна быть готова к полной остановке поставок российского газа "рано или поздно", ведь уже сейчас ограничения в поставках из рф коснулись 12 стран-членов блока. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, пишет УНН.

Цитата

"россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет газ в 12 стран-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

По ее словам, чем быстрее действовать, тем больше удастся сэкономить и тем безопаснее.

Предложения Еврокомиссии по плану сокращения потребления газа станут предметом специальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе во вторник. Фон дер Ляен выразила уверенность, что у них будет широкое одобрение. "Я уверена, что министры энергетики... осознают свою ответственность", - сказала она.

Речь идет о создании системы безопасности для всех, чтобы безопасно пережить следующие две зимы, заметила фон дер Ляйен.

Так, глава Еврокомиссии призвала и те страны ЕС, которые мало зависят от поставок российского газа, также принять участие в усилиях по экономии топлива.

"Даже страны-члены, почти не покупающие российский газ, не могут избежать последствий возможной остановки поставок на нашем внутреннем рынке", — сказала она. Экономики в ЕС тесно переплетены. Газовый кризис в той или иной форме повлияет на каждое государство-член.

Незадолго до этого Испания и Португалия, в частности, раскритиковали предложение Еврокомиссии по плану чрезвычайных ситуаций в газовой сфере.

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