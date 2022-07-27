россия урезала поставки газа "Северным потоком-1" до 20% мощности

Детали

Данные на сайте Nord Stream и глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер подтвердили сокращение.

"Теперь газ является частью российской внешней политики и возможно российской военной стратегии", - заявил Мюллер радиостанции Deutschlandfunk.

Это очередное сокращение поставок "Северным потоком-1", в котором россия обвиняет технические проблемы, а Германия называет политическим шагом, направленным на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на фоне войны в Украине, пишет издание.

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Так, российский государственный энергетический гигант объявил 25 июля, что проведет сокращение, сославшись на ремонт оборудования, что еще больше усилило опасение, что россия может полностью отключить газ, чтобы попытаться получить политическое влияние на Европу, которая пытается увеличить объемы в своих газохранилищах на зиму.

Цены на газ, используемый для производства электроэнергии и отопления домов зимой, выросли до самых высоких уровней с начала марта. Рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию, еще больше ограничивая покупательную способность населения и усиливая опасения, что Европа может погрузиться в рецессию, если не сэкономит достаточно газа, чтобы пережить холодные месяцы.

Эти опасения побуждали правительства ЕС во вторник согласиться сократить использование природного газа, чтобы защититься от дальнейших сокращений поставок со стороны россии. Предложение направлено на снижение спроса на газ на 15% с августа по март за счет добровольных шагов. Если сбережений будет недостаточно, в блоке из 27 стран будут инициированы обязательные сокращения потребления.

В последнее время на россию приходится около трети газовых поставок в Германию. На прошлой неделе правительство заявило, что падение поставок газа подтвердило, что Германия не может полагаться на поставки из россии, объявив, что ужесточит свои требования по хранению газа и примет дополнительные меры для экономии поставок.