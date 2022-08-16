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В Газпроме заявили, что зимой газ в Европе может подорожать до 4 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 153797 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Российская компания «Газпром» заявила, что зимой цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров, информирует УНН.

В Газпроме заявили, что зимой газ в Европе может подорожать до 4 тыс. долларов

Цитата

«Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку в 2500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м», – говорится в сообщении.

Детали

По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 августа запасы газа в европейских ПХГ заполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компания должна загрузить еще 23,8 млрд куб. м.

С 1 января по 15 августа 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добывал 274,8 млрд куб. м газа. Это на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом. Спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период снизился на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м – на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Также растет экспорт газа в Китай газопроводом «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Дополнение 

В российской компании "Газпром" фактически отказались принимать обратно турбину Siemens из-за "санкционных режимов" и "несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам".

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