Європа розглядає реформи енергетичного ринку: що зміниться

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59442 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 66855 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79797 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85391 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95987 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148975 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70450 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150088 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109306 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69321 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
41%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19184 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20718 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22054 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10853 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11876 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59435 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148969 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173613 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150082 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95912 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98567 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43151 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46553 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61184 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Європа розглядає реформи енергетичного ринку: що зміниться

Київ • УНН

 • 163263 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Європейський Союз готує план дій у надзвичайних ситуаціях, щоб відокремити ціни на електроенергію від вартості газу, що стрімко зростає, а також довгострокові реформи, спрямовані на те, щоб ціни на електроенергію відображали дешевші відновлювані джерела енергії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Європа розглядає реформи енергетичного ринку: що зміниться

Деталі

Міністри енергетики країн ЄС зустрінуться 9 вересня, щоб обговорити зростання цін на енергоносії для підприємств та домашніх господарств.

Минулого року ціни на електроенергію в Європі зросли через рекордні ціни на газ, оскільки росія обмежила постачання до Європи.

Європейські уряди звинуватили Москву у використанні енергії для шантажу, щоб помститися за західну підтримку України після вторгнення рф. Російський газовий гігант "Газпром" заявляє, що є надійним постачальником, і звинувачує у скороченні потоків технічні проблеми.

Зміна енергетичних систем ЄС, що складається з 27 країн, може виявитися складною та тривалою, оскільки транскордонна торгівля енергетичними товарами між членами блоку зайняла два десятиліття, перш ніж виникла і закріпилася. Але політики прагнуть знайти короткострокове рішення.

Чому ціна на електроенергію прив'язана до газу?

В енергетичній системі ЄС оптова ціна на електроенергію встановлюється останньою електростанцією.

Вітряні електростанції, атомні, вугільні та газові електростанції, а також всі інші генератори беруть участь у торгах на ринку електроенергії, при цьому найдешевші джерела йдуть першими, за ними йдуть дорожчі джерела, такі як газ. Газові заводи часто встановлюють ціну у цій системі.

Ідея полягає в тому, що, оскільки всі виробники продають свою електроенергію за однаковою ціною, дешевші виробники відновлюваних джерел енергії зрештою отримують більший прибуток - стимул, який стимулює додаткові інвестиції у відновлювану генерацію, необхідну Європі для досягнення цілей боротьби зі зміною клімату.

Але країни, включно з Іспанією, заявили, що ця система несправедлива, оскільки вона призводить до того, що дешева відновлювана енергія продається споживачам за тією ж ціною, що й дорожча енергія на основі викопного палива.

Ціни на газ визначаються глобальною конкуренцією за паливо, а європейські покупці конкурують із фірмами інших країн за неросійський газ.

Результатом стало підвищення ціни на виробництво електроенергії з газу в Європі, що спричинило підвищення загальних цін на електроенергію.

Інші фактори, що підвищують ціни на електроенергію, включають проблеми з французькими АЕС і сильну посуху в Європі - це перешкоджало виробництву гідроелектроенергії та вплинуло на постачання вугілля.

Як ЄС може змінити ціни на енергетику?

Ідея обмеження цін на газ чи електроенергію вже давно підтримується Іспанією, Бельгією та іншими країнами, спочатку Австрія та Німеччина чинила опір. Франція входить до держав, які виступають за відокремлення ціни на електроенергію від ціни на газ.

Один із варіантів, запропонований прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, полягає в тому, щоб країни ЄС домовилися про обмеження ціни на газ, який імпортується з росії. Критики кажуть, що це може призвести до того, що росія у відповідь повністю перекриє постачання газу до Європи.

Іншим варіантом може бути обмеження урядом ціни на газ та виплата газовим компаніям різниці між встановленою ціною та вищою ринковою ціною.

Країни, в тому числі Німеччина та Нідерланди, раніше виступали проти цього, оскільки це ефективно субсидуватиме виробництво викопного палива за рахунок державних коштів, які, за їх словами, краще витратити на перехід на дешевшу чисту енергію.

Інші варіанти можуть включати обмеження участі фінансових спекулянтів на газових ринках або створення паралельного ринку електроенергії, що працює на газі, окремо від існуючого ринку електроенергії.

Які потенційні недоліки?

Високі ціни на газ є фінансовим стимулом для промисловості та домашніх господарств скорочувати споживання газу — зміну поведінки, яку уряди намагаються заохочувати, щоб забезпечити достатню кількість палива, щоби пережити зиму.

Обмеження ціни на газ обмежить цей стимул, і критики кажуть, що це може навіть стимулювати ширше використання газу, коли урядам необхідно проводити політику щодо скорочення споживання.

Деякі аналітики припустили, що цільова фінансова підтримка малозабезпечених домогосподарств і підприємств, які найбільше постраждали від різкого зростання цін, була б кращим варіантом, ніж поспішна розбудова ринку.

Залишаються інші питання про те, як уряди можуть обмежити вартість електроенергії, яка працює на газі, таким чином, щоб це не спонукало власників газових електростанцій виробляти менше енергії, коли країни гостро потребують її.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53