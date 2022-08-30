Європа розглядає реформи енергетичного ринку: що зміниться

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Міністри енергетики країн ЄС зустрінуться 9 вересня, щоб обговорити зростання цін на енергоносії для підприємств та домашніх господарств.

Минулого року ціни на електроенергію в Європі зросли через рекордні ціни на газ, оскільки росія обмежила постачання до Європи.

Європейські уряди звинуватили Москву у використанні енергії для шантажу, щоб помститися за західну підтримку України після вторгнення рф. Російський газовий гігант "Газпром" заявляє, що є надійним постачальником, і звинувачує у скороченні потоків технічні проблеми.

Зміна енергетичних систем ЄС, що складається з 27 країн, може виявитися складною та тривалою, оскільки транскордонна торгівля енергетичними товарами між членами блоку зайняла два десятиліття, перш ніж виникла і закріпилася. Але політики прагнуть знайти короткострокове рішення.

Чому ціна на електроенергію прив'язана до газу?

В енергетичній системі ЄС оптова ціна на електроенергію встановлюється останньою електростанцією.

Вітряні електростанції, атомні, вугільні та газові електростанції, а також всі інші генератори беруть участь у торгах на ринку електроенергії, при цьому найдешевші джерела йдуть першими, за ними йдуть дорожчі джерела, такі як газ. Газові заводи часто встановлюють ціну у цій системі.

Ідея полягає в тому, що, оскільки всі виробники продають свою електроенергію за однаковою ціною, дешевші виробники відновлюваних джерел енергії зрештою отримують більший прибуток - стимул, який стимулює додаткові інвестиції у відновлювану генерацію, необхідну Європі для досягнення цілей боротьби зі зміною клімату.

Але країни, включно з Іспанією, заявили, що ця система несправедлива, оскільки вона призводить до того, що дешева відновлювана енергія продається споживачам за тією ж ціною, що й дорожча енергія на основі викопного палива.

Ціни на газ визначаються глобальною конкуренцією за паливо, а європейські покупці конкурують із фірмами інших країн за неросійський газ.

Результатом стало підвищення ціни на виробництво електроенергії з газу в Європі, що спричинило підвищення загальних цін на електроенергію.

Інші фактори, що підвищують ціни на електроенергію, включають проблеми з французькими АЕС і сильну посуху в Європі - це перешкоджало виробництву гідроелектроенергії та вплинуло на постачання вугілля.

Як ЄС може змінити ціни на енергетику?

Ідея обмеження цін на газ чи електроенергію вже давно підтримується Іспанією, Бельгією та іншими країнами, спочатку Австрія та Німеччина чинила опір. Франція входить до держав, які виступають за відокремлення ціни на електроенергію від ціни на газ.

Один із варіантів, запропонований прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, полягає в тому, щоб країни ЄС домовилися про обмеження ціни на газ, який імпортується з росії. Критики кажуть, що це може призвести до того, що росія у відповідь повністю перекриє постачання газу до Європи.

Іншим варіантом може бути обмеження урядом ціни на газ та виплата газовим компаніям різниці між встановленою ціною та вищою ринковою ціною.

Країни, в тому числі Німеччина та Нідерланди, раніше виступали проти цього, оскільки це ефективно субсидуватиме виробництво викопного палива за рахунок державних коштів, які, за їх словами, краще витратити на перехід на дешевшу чисту енергію.

Інші варіанти можуть включати обмеження участі фінансових спекулянтів на газових ринках або створення паралельного ринку електроенергії, що працює на газі, окремо від існуючого ринку електроенергії.

Які потенційні недоліки?

Високі ціни на газ є фінансовим стимулом для промисловості та домашніх господарств скорочувати споживання газу — зміну поведінки, яку уряди намагаються заохочувати, щоб забезпечити достатню кількість палива, щоби пережити зиму.

Обмеження ціни на газ обмежить цей стимул, і критики кажуть, що це може навіть стимулювати ширше використання газу, коли урядам необхідно проводити політику щодо скорочення споживання.

Деякі аналітики припустили, що цільова фінансова підтримка малозабезпечених домогосподарств і підприємств, які найбільше постраждали від різкого зростання цін, була б кращим варіантом, ніж поспішна розбудова ринку.

Залишаються інші питання про те, як уряди можуть обмежити вартість електроенергії, яка працює на газі, таким чином, щоб це не спонукало власників газових електростанцій виробляти менше енергії, коли країни гостро потребують її.