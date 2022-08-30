Европа рассматривает реформы энергетического рынка: что изменится

Детали

Министры энергетики стран ЕС встретятся 9 сентября, чтобы обсудить рост цен на энергоносители для предприятий и домашних хозяйств.

В прошлом году цены на электроэнергию в Европе выросли из-за рекордных цен на газ, поскольку россия ограничила поставки в Европу.

Европейские правительства обвинили Москву в использовании энергии для шантажа, чтобы отомстить за западную поддержку Украины после вторжения рф. Российский газовый гигант "Газпром" заявляет, что является надежным поставщиком и обвиняет в сокращении потоков технические проблемы.

Изменение энергетических систем ЕС, что состоят из 27 стран, может оказаться сложным и длительным, поскольку трансграничная торговля энергетическими товарами между членами блока заняла два десятилетия, прежде чем возникла и закрепилась. Но политики стремятся найти краткосрочное решение.

Почему цена на электроэнергию привязана к газу?

В энергетической системе ЕС оптовая цена на электроэнергию устанавливается последней электростанцией.

Ветряные электростанции, атомные, угольные и газовые электростанции, а также все остальные генераторы участвуют в торгах на рынке электроэнергии, при этом самые дешевые источники следуют первыми, за ними следуют более дорогие источники, такие как газ. Газовые фабрики часто устанавливают цену в данной системе.

Идея заключается в том, что, поскольку все производители продают свою электроэнергию по одинаковой цене, более дешевые производители возобновляемых источников энергии в конечном итоге получают большую прибыль - стимул, который стимулирует дополнительные инвестиции в возобновляемую генерацию, необходимую Европе для достижения целей борьбы с изменением климата.

Но страны, включая Испанию, заявили, что эта система несправедлива, поскольку она приводит к тому, что дешевая возобновляемая энергия продается потребителям по той же цене, что и более дорогая энергия на основе ископаемого топлива.

Цены на газ определяются глобальной конкуренцией за топливо, а европейские покупатели конкурируют с фирмами других стран за нероссийский газ.

Результатом стало повышение цены на производство электроэнергии из газа в Европе, что повлекло за собой повышение общих цен на электроэнергию.

Другие факторы, повышающие цены на электроэнергию, включают проблемы с французскими АЭС и сильную засуху в Европе – это препятствовало производству гидроэлектроэнергии и повлияло на поставки угля.

Как ЕС может изменить цены на энергетику?

Идея ограничения цен на газ или электроэнергию уже давно поддерживается Испанией, Бельгией и другими странами, сначала Австрия и Германия сопротивлялись. Франция входит в государства, что выступают за отделение цены на электроэнергию от цены на газ.

Один из вариантов, предложенный премьер-министром Италии Марио Драги, состоит в том, чтобы страны ЕС договорились об ограничении цены на импортируемый из россии газ. Критики говорят, что это может привести к тому, что россия в ответ полностью перекроет поставки газа в Европу.

Другим вариантом может быть ограничение правительством цены на газ и выплата газовым компаниям разницы между установленной ценой и более высокой рыночной ценой.

Страны, в том числе Германия и Нидерланды, ранее выступали против этого, поскольку это будет эффективно субсидировать производство ископаемого топлива за счет государственных средств, которые, по их словам, лучше потратить на переход на более дешевую чистую энергию.

Другие варианты могут включать ограничение участия финансовых спекулянтов на газовых рынках или создание параллельного рынка электроэнергии, работающего на газе, отдельно от существующего рынка электроэнергии.

Какие потенциальные недостатки?

Высокие цены на газ являются финансовым стимулом для промышленности и домашних хозяйств сокращать потребление газа — изменение поведения, которое правительства пытаются поощрять, чтобы обеспечить достаточное количество топлива, чтобы пережить зиму.

Ограничение цены на газ ограничит этот стимул, и критики говорят, что это может даже стимулировать более широкое использование газа, когда правительствам необходимо проводить политику по сокращению потребления.

Некоторые аналитики предположили, что целевая финансовая поддержка малообеспеченных домохозяйств и предприятий, наиболее пострадавших от резкого роста цен, была бы лучшим вариантом, чем поспешное развитие рынка.

Остаются другие вопросы о том, как правительства могут ограничить стоимость электроэнергии, работающей на газе, таким образом, чтобы это не побудило владельцев газовых электростанций производить меньше энергии, когда страны остро нуждаются в ней.