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"Газпром" призупинив постачання газу французькій компанії Engie

Київ • УНН

 • 126744 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російський "Газпром" призупинив постачання газу компанії Engie (Франція) у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі, передає УНН з посиланням на "Газпром".

"Газпром" призупинив постачання газу французькій компанії Engie

Цитата

«Станом на кінець робочого дня 30 серпня ТОВ «Газпром експорт» не отримало в повному обсязі платежі за газ, поставлений компанії Engie (Франція) у липні за чинними контрактами», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що відповідно до указу президента рф від 31.03.2022 р. № 172 «Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу», забороняється подальше постачання природного газу іноземному покупцю, якщо в контрактний термін оплати платежу не було зроблено покупцем в повному обсязі.

«У зв'язку з цим «Газпром експорт» повідомив Engie про повне призупинення постачання газу починаючи з 1 вересня 2022 року до моменту отримання коштів за поставлений газ у повному обсязі», - наголошується в повідомленні.

Реакція Франції та Engie

«Цілком очевидно, що росія використовує газ як зброю війни, і ми маємо бути готові до найгіршого сценарію повного припинення поставок», — заявила французькому радіо міністр енергетики Франції Агнес Панньє-Рунаше.

Engie заявила, що вжила заходів, щоб захистити себе.

«Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та власних вимог, та вжила низку заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових та фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення постачання газу з боку «Газпрому», — йдеться у заяві.

Контекст

Європа вже повідомлена про те, що «Газпром» перекриє газопровід «Північний потік-1» до Німеччини з 31 серпня по 2 вересня на технічне обслуговування.

Відключення посилило побоювання, що росія обмежує постачання, щоб чинити тиск на західні країни та зруйнувати їхню єдність у санкціях проти Москви за її війну проти України.

Перебої з постачаннями з росії та скорочення постачання призвели до стрімкого зростання цін на газ і змусили європейські уряди шукати альтернативні джерела енергії напередодні зими.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що «Газпром» ще більше скорочує постачання газу Франції через розбіжності між сторонами щодо застосування деяких контрактів.

Російська компанія «Газпром» заявила, що взимку ціни на газ у Європі можуть перевищити 4000 доларів за тисячу кубометрів.

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