"Газпром" еще больше сократил поставки топлива во Францию

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«Как было объявлено ранее, французская газовая компания Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей, и приняла ряд мер по значительному снижению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть вследствие прекращения поставок газа со стороны Газпрома», - говорится в сообщении.



Детали



Издание пишет, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину поставки российского газа для Engie и так значительно сократились. Так, в последнее время ежемесячные поставки составили 1,5 ТВт-час, что сравнимо с общим годовым объемом поставок Engie в Европе выше 400 ТВт-час.

Как отмечается, Франция зависит от поставок российского газа меньше, чем многие ее соседи. На Газпром приходится около 17% потребления газа.

Дополнение

Российская компания «Газпром» заявила, что зимой цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров.