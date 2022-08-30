"Газпром" еще больше сократил поставки топлива во Францию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. российский гигант «Газпром» еще больше сокращает поставки газа Франции из-за разногласий между сторонами по применению некоторых контрактов. Об этом сообщает издание Reuters, информирует УНН.
Цитата
«Как было объявлено ранее, французская газовая компания Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей, и приняла ряд мер по значительному снижению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть вследствие прекращения поставок газа со стороны Газпрома», - говорится в сообщении.
Детали
Издание пишет, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину поставки российского газа для Engie и так значительно сократились. Так, в последнее время ежемесячные поставки составили 1,5 ТВт-час, что сравнимо с общим годовым объемом поставок Engie в Европе выше 400 ТВт-час.
Как отмечается, Франция зависит от поставок российского газа меньше, чем многие ее соседи. На Газпром приходится около 17% потребления газа.
Дополнение
Российская компания «Газпром» заявила, что зимой цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров.