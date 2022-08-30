"Газпром" ще більше скоротив постачання палива до Франції

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«Як було оголошено раніше, французька газова компанія Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед клієнтами та власних потреб, та вжила низку заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення постачання газу з боку Газпрому», - ідеться у повідомленні.



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Видання пише, що після початку повномасштабного вторгнення рф до України постачання російського газу для Engie і так значно скоротилося. Так, останнім часом щомісячне постачання становило 1,5 ТВт-год, що можна порівняти із загальним річним обсягом поставок Engie в Європі вище 400 ТВт-год.

Як зазначається, Франція залежить від постачання російського газу менше, ніж багато її сусідів. На Газпром припадає близько 17% споживання газу.

Доповнення

Російська компанія «Газпром» заявила, що взимку ціни на газ у Європі можуть перевищити 4000 доларів за тисячу кубометрів.