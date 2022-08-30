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"Газпром" ще більше скоротив постачання палива до Франції

Київ • УНН

 • 136862 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. російський гігант «Газпром» ще більше скорочує постачання газу Франції через розбіжності між сторонами щодо застосування деяких контрактів. Про це повідомляє видання Reuters, інформує УНН.

"Газпром" ще більше скоротив постачання палива до Франції

Цитата

«Як було оголошено раніше, французька газова компанія Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед клієнтами та власних потреб, та вжила низку заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення постачання газу з боку Газпрому», - ідеться у повідомленні. 

Деталі

Видання пише, що після початку повномасштабного вторгнення рф до України постачання російського газу для Engie і так значно скоротилося. Так, останнім часом щомісячне постачання становило 1,5 ТВт-год, що можна порівняти із загальним річним обсягом поставок Engie в Європі вище 400 ТВт-год.

Як зазначається, Франція залежить від постачання російського газу менше, ніж багато її сусідів. На Газпром припадає близько 17% споживання газу.

Доповнення 

Російська компанія «Газпром» заявила, що взимку ціни на газ у Європі можуть перевищити 4000 доларів за тисячу кубометрів. 

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