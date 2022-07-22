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Гайдай: оккупанты украли в Луганской области около 70 тыс. тонн зерна нового урожая и вывезли на кубань

Киев • УНН

 • 298658 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские оккупанты украли у фермеров около 70 тысяч тонн зерна нового урожая в Луганской области и вывезли на кубань. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Около 70 тыс. тонн зерна нового урожая россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Фермеры региона, даже в отсутствие большинства единиц техники, которую россияне украли весной, собрали июльский урожай в оптимальные сроки. Так, два самых мощных предприятия Луганской области – ООО СП «Нибулон» и ЧАО «Агротон» – почти завершили уборку урожая, отметил глава ОВА.

Однако зерно, по данным Гайдая, национализировало кубанское предприятие. Из-за того, что оккупанты украли урожай – у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.

В Департаменте агропромышленного развития Луганской областной военной администрации отмечают, что до начала российского вторжения эти агроформирования были самыми мощными предприятиями региона.

“Они внедряли современные технологии, создавали для арендодателей социальный пакет, своевременно рассчитывались и имели наиболее высокий уровень арендной платы. Удельный вес в общем объеме производства ранних зерновых каждого из этих предприятий достигал более 10 процентов. Сейчас оккупанты отбирают у них урожаи и вывозят на кубань”, – проинформировал Гайдай.

Дополнение

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты требуют от не эвакуировавшихся местных фермеров отдать весь урожай, а с помощью российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество.

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