"Кріпацтво" в Маріуполі: окупанти змушують фермерів віддати землю та майно

Цитата



«Кріпатство. Кожне одночасне повернення до Маріуполя та Маріупольського району російських кураторів сабліна та петра іванова - не просто так. Цього разу під удар потрапили фермери, що не евакуювались. Тепер від маріупольських фермерів вимагають не просто зібрати та віддати у власність «молодой республике» весь врожай. Тепер за допомогою безперечного аргументу російської зброї їх примушують підписати юридичні папери по безоплатній передачі права власності на земельні ділянки та майно людям, яких вказує іванов», - написав він.



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Андрющенко наголосив, що після цього людям заборонено евакуюватись, вони зобов’язані працювати майже безкоштовно. «Так виглядає сучасне кріпацтво росії», - зазначив він.

Доповнення

Окупанти з першого дня повномасштабного вторгнення рф планували окупувати Маріуполь, постійно обстрілюючи його. Маріуполь був майже під тримісячною ворожою облогою, у результаті якої більша частина портового міста перетворилася на руїни. Ближче до кінця травня з "Азовсталі" у Маріуполі вийшли українські воїни.

Наразі у Маріуполі дедалі більше зростає спротив окупантам. Як інформує радник мера міста Петро Андрющенко, по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором.