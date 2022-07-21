"Крепосные" в Мариуполе: оккупанты заставляют фермеров отдать землю и имущество
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские кураторы оккупации Мариуполя дмитрий саблин и петр иванов требуют от местных фермеров, которые не эвакуировались, отдать в собственность так называемой «молодой республике» весь урожай, а с помощью российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
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«Крепостное право. Каждое одновременное возвращение в Мариуполь и Мариупольский район российских кураторов шаблина и петра иванова - не просто так. На этот раз под удар попали не эвакуировавшиеся фермеры. Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать в собственность «молодой республике» весь урожай. Теперь с помощью бесспорного аргумента российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает иванов», – написал он.
Детали
Андрющенко подчеркнул, что после этого людям запрещено эвакуироваться, они обязаны работать почти бесплатно. «Так выглядит современное крепостное право россии», - указал Андрющенко.
Дополнение
Оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения россии планировали оккупировать Мариуполь, постоянно обстреливая его. Мариуполь был почти в трехмесячной вражеской осаде, в результате которой большая часть портового города превратилась в руины. Ближе к концу мая из "Азовстали" в Мариуполе вышли украинские воины.
Сейчас в Мариуполе все больше растет сопротивление оккупантам. Как информирует советник мэра города Петр Андрющенко, по всему городу появились наклейки с украинским флагом.