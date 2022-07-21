"Крепосные" в Мариуполе: оккупанты заставляют фермеров отдать землю и имущество

ukru
10:46 • 2009 просмотра

Стармер на "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 40634 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110684 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122617 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111366 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141068 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139710 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114014 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107070 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 73920 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 53584 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 63215 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 52753 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51318 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 40634 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51318 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238631 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268534 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205461 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 3661 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110684 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102714 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120525 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122940 просмотра
Актуальное
"Крепосные" в Мариуполе: оккупанты заставляют фермеров отдать землю и имущество

"Крепосные" в Мариуполе: оккупанты заставляют фермеров отдать землю и имущество

Киев • УНН

 • 197434 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские кураторы оккупации Мариуполя дмитрий саблин и петр иванов требуют от местных фермеров, которые не эвакуировались, отдать в собственность так называемой «молодой республике» весь урожай, а с помощью российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Крепостное право. Каждое одновременное возвращение в Мариуполь и Мариупольский район российских кураторов шаблина и петра иванова - не просто так. На этот раз под удар попали не эвакуировавшиеся фермеры. Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать в собственность «молодой республике» весь урожай. Теперь с помощью бесспорного аргумента российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает иванов», – написал он.

Детали

Андрющенко подчеркнул, что после этого людям запрещено эвакуироваться, они обязаны работать почти бесплатно. «Так выглядит современное крепостное право россии», - указал Андрющенко.

Дополнение 

Оккупанты с первого дня полномасштабного вторжения россии планировали оккупировать Мариуполь, постоянно обстреливая его. Мариуполь был почти в трехмесячной вражеской осаде, в результате которой большая часть портового города превратилась в руины. Ближе к концу мая из "Азовстали" в Мариуполе вышли украинские воины.

Сейчас в Мариуполе все больше растет сопротивление оккупантам. Как информирует советник мэра города Петр Андрющенко, по всему городу появились наклейки с украинским флагом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы