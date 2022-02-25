У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи і багатоповерхівку, троє людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи, є постраждалі. Про це інформує пресслужба ДСНС України, пише УНН.
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“25 лютого близько 19:20 у місті Маріуполь сталося попадання снарядів в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. В результаті чого постраждало 3 особи”, - повідомили в пресслужбі.
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Зазначається, що до гасіння залучено 4 особи та 1 од. техніки ДСНС.
У ДСНС відзначили, що зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, на жаль, можливості не було – “дуже вже важкі умови для роботи саме на тій позиції”.
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Як писав УНН, у результаті обстрілів спалахнула пожежа на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові.
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Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
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