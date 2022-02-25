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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи і багатоповерхівку, троє людей постраждали

У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи і багатоповерхівку, троє людей постраждали

Київ • УНН

 • 162079 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи, є постраждалі. Про це інформує пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“25 лютого близько 19:20 у місті Маріуполь сталося попадання снарядів в будівлю школи №48 (на щастя, без перебування людей) та дванадцятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. В результаті чого постраждало 3 особи”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Зазначається, що до гасіння залучено 4 особи та 1 од. техніки ДСНС.

У ДСНС відзначили, що зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, на жаль, можливості не було – “дуже вже важкі умови для роботи саме на тій позиції”.

Раніше

Як писав УНН, у результаті обстрілів спалахнула пожежа на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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