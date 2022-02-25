В Мариуполе снаряд попал в здание школы и многоэтажку, три человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Мариуполе снаряд попал в здание школы, есть пострадавшие. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
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“25 февраля около 19:20 в городе Мариуполь произошло попадание снарядов в здание школы №48 (к счастью, без пребывания людей) и двенадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате чего пострадало 3 человека”, - сообщили в прессслужбе.
Детали
Отмечается, что к тушению привлечено 4 человека и 1 ед. техники ГСЧС.
В ГСЧС отметили, что сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, к сожалению, возможности не было - “очень уж тяжелые условия для работы именно на той позиции”.
Ранее
Как писал УНН, в результате обстрелов вспыхнул пожар на нефтебазе на Индустриальном проспекте в Харькове.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.