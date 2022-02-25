Обстріли Харкова: на Індустріальному проспекті сталась пожежа на нафтобазі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У результаті обстрілів спалахнула пожежа на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, передає УНН із посиланням на Суспільне Харків.
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"Пожежа на нафтобазі на проспекті Індустріальному у Харкові. На місце виїхало відділення ДСНС", - речник управління Євген Василенко.
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Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.