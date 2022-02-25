Обстрелы Харькова: на Индустриальном проспекте произошел пожар на нефтебазе

Цитата

"Пожар на нефтебазе на Индустриальном проспекте в Харькове. На место выехало отделение ГСЧС", - спикер управления Евгений Василенко.

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Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.