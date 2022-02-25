Обстрелы Харькова: на Индустриальном проспекте произошел пожар на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В результате обстрелов вспыхнул пожар на нефтебазе на проспекте Индустриальном в Харькове. Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко, передает УНН со ссылкой на Суспильне Харьков.
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"Пожар на нефтебазе на Индустриальном проспекте в Харькове. На место выехало отделение ГСЧС", - спикер управления Евгений Василенко.
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Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.