У Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу. Поранено трьох курсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російські окупанти обстріляли злітну смугу авіаційного заводу в Харкові. Ворожі війська застосували касетні ракети. Про це у Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує УНН.
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"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Всі курсанти Національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", — написала Венедиктова.
Нагадаємо
Сьогодні, 25 лютого, мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища.