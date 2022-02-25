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Харків'ян закликали негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища

Харків'ян закликали негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища

Київ • УНН

 • 128742 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища. Про це він заявив у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Громадський транспорт: ми працюємо в усіченому режимі у зв'язку з тим, що зараз почалися обстріли. Я скоротив роботу громадського транспорту з метою безпеки. Прошу вас негайно спуститися в станції метрополітену, які готові для цього, і в підвальні приміщення та в бомбосховища", - сказав він.

Деталі

Робота теплових мереж: за словами мера, у Харкові було розбито дві станції, роботу однієї зараз відновлено. Друга станція перемикатиметься.

"Питання забезпечення продовольством: я звернувся до всіх супермаркетів – тією чи іншою мірою супермаркети працюють", - додав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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