Харків'ян закликали негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища. Про це він заявив у відеозверненні, пише УНН.
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"Громадський транспорт: ми працюємо в усіченому режимі у зв'язку з тим, що зараз почалися обстріли. Я скоротив роботу громадського транспорту з метою безпеки. Прошу вас негайно спуститися в станції метрополітену, які готові для цього, і в підвальні приміщення та в бомбосховища", - сказав він.
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Робота теплових мереж: за словами мера, у Харкові було розбито дві станції, роботу однієї зараз відновлено. Друга станція перемикатиметься.
"Питання забезпечення продовольством: я звернувся до всіх супермаркетів – тією чи іншою мірою супермаркети працюють", - додав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.