Харьковчан призвали немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища. Об этом он заявил в видеообращении, пишет УНН.
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"Общественный транспорт: мы работаем в усеченном режиме в связи с тем что сейчас начались обстрелы. Я сократил работу общественного транспорта в целях безопасности. Прошу вас незамедлительно спуститься в станции метрополитена, которые готовы для этого, и в подвальные помещения и в бомбоубежища", - сказал он.
Детали
Работа тепловых сетей: по словам мера, в Харькове было разбито две станции, работа одной сейчас восстановлено. Вторая станция будет переключаться.
"Вопрос обеспечения продовольствием: я обратился ко всем супермаркетам - в той или иной степени супермаркеты работают", - добавил он.
Напомним
24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.