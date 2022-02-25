Харьковчан призвали немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища

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"Общественный транспорт: мы работаем в усеченном режиме в связи с тем что сейчас начались обстрелы. Я сократил работу общественного транспорта в целях безопасности. Прошу вас незамедлительно спуститься в станции метрополитена, которые готовы для этого, и в подвальные помещения и в бомбоубежища", - сказал он.

Детали

Работа тепловых сетей: по словам мера, в Харькове было разбито две станции, работа одной сейчас восстановлено. Вторая станция будет переключаться.

"Вопрос обеспечения продовольствием: я обратился ко всем супермаркетам - в той или иной степени супермаркеты работают", - добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.