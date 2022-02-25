В Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу. Ранены трое курсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские оккупанты обстреляли взлетную полосу авиационного завода в Харькове. Вражеские войска применили кассетные ракеты. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует УНН.
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"Харьковский авиационный завод, ул. Сумская 134. Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", — написала Венедиктова.
Напомним
Сегодня, 25 февраля, мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища.