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У Маріуполі зростає спротив окупантам: по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором

У Маріуполі зростає спротив окупантам: по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором

Київ • УНН

 • 129345 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У Маріуполі дедалі більше зростає спротив окупантам. Як інформує радник мера міста Петро Андрющенко, по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором, пише УНН.

Цитата

“Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапору України по всьому місту.

Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись”, – написав він під опублікованим відео.

Доповнення

Минулої доби радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому партизани в місті розклеюють листівки з українським прапором та лозунгами: “Смерть рашистам”.

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