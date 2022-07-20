У Маріуполі зростає спротив окупантам: по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором

Цитата

“Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапору України по всьому місту.

Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись”, – написав він під опублікованим відео.

Доповнення

Минулої доби радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому партизани в місті розклеюють листівки з українським прапором та лозунгами: “Смерть рашистам”.