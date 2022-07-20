У Маріуполі зростає спротив окупантам: по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Маріуполі дедалі більше зростає спротив окупантам. Як інформує радник мера міста Петро Андрющенко, по всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором, пише УНН.
Цитата
“Прапор. Листівки. А сьогодні вже наліпки прапору України по всьому місту.
Наші партизани нагадують, що Маріуполь - був, є і буде Україною. Щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись”, – написав він під опублікованим відео.
Доповнення
Минулої доби радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому партизани в місті розклеюють листівки з українським прапором та лозунгами: “Смерть рашистам”.