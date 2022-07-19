Маріуполь чекає на ЗСУ: містяни нагадали рашистам, що відплата поруч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В окупованому та зруйнованому росією Маріуполі місцеві жителі нагадали рашистам, що на них чекає смерть, а місто очікує на ЗСУ. Відео оприлюднив заступник мера Петро Андрющенко, передає УНН.
Цитата
“У Маріуполі наші люди нагадали окупантам, що Маріуполь - це Україна. А окупантів чекає знищення. Відплата - поруч”, – написав він під відео, на якому містяни розклеюють листівки з українським прапором та лозунгами: “Смерть рашистам”.
Доповнення
Радник мера тимчасово захопленого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в місті.