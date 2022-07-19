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"Націоналізація" житла: окупанти позбавили маріупольців прав на нерухомість

"Націоналізація" житла: окупанти позбавили маріупольців прав на нерухомість

Київ • УНН

 • 188533 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Радник мера тимчасово захопленого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в місті. Про це він написав на своїй Telegram-сторінці, інформує УНН

Цитата

"Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиєсь. Таке воно, "маневренное жилье", - зазначив він.

Деталі

Чиновник звернувся до місцевих мешканців із закликом не погоджуватися на умови окупантів.

"А ми попереджали ще в травні до чого йдеться. Але окупанти казали "фейк", а свідки "русского мира" казали, що ми вигадуємо. Ні, ми просто маємо надійні джерела. Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятись в квартири. Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - підкреслив Андрющенко.

Доповнення 

Російські окупанти вивозять з Маріуполя до Донецька вціліле майно та презентують його як подарунок від росії. Крім того, окупанти повністю знищили 50% будівель Маріуполя. З 2600 багатоповерхівок міста 1356 – спалено вщент. Продовжується гуманітарна катастрофа. росіяни знищили 450 кілометрів мережі водовідведення. Та вода, яка є в місті, вона технічна. Вистачить такої води на 9 місяців. Ніякого ремонту чи відновлення наразі окупанти не проводять.

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