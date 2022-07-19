"Национализация" жилья: оккупанты лишили мариупольцев прав на недвижимость

Цитата

"С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей. Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация!" уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, "маневренное жилье", – отметил он.

Детали

Чиновник обратился к местным жителям с призывом не соглашаться на условия оккупантов.

"А мы предупреждали еще в мае к чему идет. Но оккупанты говорили "фейк", а свидетели "русского мира" говорили, что мы придумываем. Нет, у нас просто есть надежные источники. Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконно. Поэтому, если уж вселились - позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - подчеркнул Андрющенко.

Дополнение

Российские оккупанты вывозят из Мариуполя в Донецк уцелевшее имущество и презентуют его как подарок от россии. Кроме того, оккупанты полностью уничтожили 50% зданий Мариуполя. Из 2600 многоэтажек города 1356 – сожжен дотла. Продолжается гуманитарная катастрофа. россияне уничтожили 450 километров сети водоотведения. Та вода, которая есть в городе, она техническая. Достаточно такой воды на 9 месяцев. Никакого ремонта или восстановления оккупанты не проводят.