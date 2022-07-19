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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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"Подарунок від росії": вціліле майно з Маріуполя вивозять до Донецька – мер

"Подарунок від росії": вціліле майно з Маріуполя вивозять до Донецька – мер

Київ • УНН

 • 154091 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські окупанти вивозять з Маріуполя до Донецька вціліле майно та презентують його як подарунок від росії. Про це на брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.

Цитата

"Окупанти обкрадають все, навіть школи. Знімають у маріупольських школах інтерактивні дошки, везуть їх до Донецька і кажуть, що це подарунок від росії. Така сама доля спіткала дороговартісний ШВЛ, який Маріуполю подарували міжнародні партнери. Стало відомо, що російські окупанти викрали металургійну продукцію з міста, яка вже мала порт призначення. Тобто фактично цей метал належав іншим державам", - повідомив Бойченко.

Додамо

Крім того, окупанти повністю знищили 50% будівель Маріуполя. З 2600 багатоповерхівок міста 1356 – спалено вщент. Продовжується гуманітарна катастрофа. росіяни знищили 450 кілометрів мережі водовідведення. Та вода, яка є в місті, вона технічна. Вистачить такої води на 9 місяців. Ніякого ремонту чи відновлення наразі окупанти не проводять.

Нагадаємо

У зруйнованому росією Маріуполі окупанти отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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