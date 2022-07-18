Рашистам наказали провести приховану мобілізацію чоловіків у Маріуполі

Деталі

Як зазначили, "донецькі" обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці - захищати "молоду республіку" та "звільняти" інші міста України.

Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня - після проведення псевдореферендуму про приєднання до росії. В першу чергу, мобілізують студентів "університетів", не кваліфікованих робочих комбінату, працівників поліції та звільнених з пунктів фільтрації. Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають “працівників” для МЧС та Приазовської колонії.

Цитата

“Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави - це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на “фронт” помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено, - повідомив Бойченко.

Доповнення

На тимчасово-окупованих територіях Луганської області окупанти посилюють примусову мобілізацію та готуються до “референдуму”.