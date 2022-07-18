Рашистам приказали провести скрытую мобилизацию мужчин в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В разрушенном россией Мариуполе оккупанты получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает УНН.
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Как отметили, "донецкие" возмущаются нежеланием мариупольцев идти в добровольцы - защищать "молодую республику" и "освобождать" другие города Украины.
Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября – после проведения псевдореферендума о присоединении к россии. В первую очередь мобилизуют студентов "университетов", не квалифицированных рабочих комбината, работников полиции и освобожденных из пунктов фильтрации. Скрытую мобилизацию уже проводят из-за объявления вакансий, как это делали в Донецке. Уже вроде бы ищут “работников” для МЧС и Приазовской колонии.
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“Армия врага понесла большие потери, поэтому сейчас россия пытается мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Это их попытка усилить свои позиции. Но уже сейчас они понимают, что победа нашего государства – это только вопрос времени. Как и освобождение Мариуполя. Обращаюсь к находящимся в городе мариупольцам, не поддавайтесь российской пропаганде и избегайте трудоустройства там, откуда вас бросят на “фронт” умирать. С каждым днем победа Украины все ближе и наш Мариуполь обязательно будет освобожден, - сообщил Бойченко.
Дополнение
На временно-оккупированных территориях Луганской области оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и готовятся к “референдуму”.