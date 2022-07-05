На Луганщині окупанти посилюють примусову мобілізацію та готуються до «референдуму»
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На тимчасово-окупованих територіях Луганської області окупанти посилюють примусову мобілізацію, та готуються до “референдуму”. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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“російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях України збільшила масштаби примусового призову військовозобов’язаних з метою комплектування частин та підрозділів двох армійських корпусів зс рф. Пошук військовозобов’язаних здійснюють співробітники так званого міністерства державної безпеки "лнр” та місцевої “поліції””, – повідомив Мотузяник.
Деталі
Він додав, що противник продовжує підготовку до проведення “референдуму” та спроби незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. У населених пунктах окупованого регіону триває формування дільничних і територіальних виборчих комісій.
Доповнення
Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти призначили референдум про анексію росією Донецької області на 11 вересня.
Також підконтрольна кремлю влада тимчасово окупованого Херсону заявила про підготовку у місті псевдореферендума про «приєднання» до московії.