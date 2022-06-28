Окупанти призначили “референдум” анексії Донеччини на 11 вересня – радник мера Маріуполя

Цитата

“Референдум про анексію Донецької області до росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та “комісії по проведенню”, та передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під “святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників”. Одночасно з радянським “Днем міста Маріуполь”. Символизм у всьому”, – написав Андрющенко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що проведення "референдумів" має відбуватися за законами, які регулюються конкретними нормами. росія порушує будь-які норми міжнародного права, гвалтуючи цивільне населення під егідою “звільнення”, що є нацизмом та фашизмом.