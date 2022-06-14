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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Це фашизм та нацизм: Зеленський жорстко відповів на питання щодо можливості проведення “референдумів” на окупованих територіях

Це фашизм та нацизм: Зеленський жорстко відповів на питання щодо можливості проведення “референдумів” на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 187456 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Проведення "референдумів" має відбуватися за законами, які регулюються конкретними нормами. росія порушує будь-які норми міжнародного права, гвалтуючи цивільне населення під егідою “звільнення”, що є нацизмом та фашизмом. Про це заявив у спілкуванні з данськими журналістами Президент України Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо проведення "референдуму" на тимчасово-окупованих територіях України, передає УНН.

Цитата

“Вам не здається, що виглядає дуже дивно те, що російська федерація, впродовж восьми років заходить на ту, чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів, проводить якісь умовні референдуми, абсолютно поза законом, міжнародним правом. Є Конституція України, є закони про референдуми, які регулюються конкретними нормами. А якщо російська федерація прийде до вас і скаже: “а нам здається, що хтось тут ображає двох людей, які спілкувались російською мовою. Нам все одно, що це питання вирішується в суді, або у діалозі. Давайте проведемо референдум”. Ці люди будуть на танках. Вони будуть вбивати ваших дітей. Триста дітей вони вбили. Ось такий формат цивілізованого референдуму. Вам не здається, що це все виглядає просто нацизмом і фашизмом? Вони нав’язують свої наративи. Вони гвалтують людей. Вони вкрали дітей. Тисячі людей депортовано силою, позбавлено документів.15 тисяч квартир у Харкові повністю порожні, там немає людей. Це місто-мільйонник. Це не просто маленькі селища, про які мовчу, що їх просто зруйновано. Ось такий референдум”, – відповів Зеленський на питання.

Деталі

Голова Держави наголосив, що росія придумала наратив, ніби захищає російськомовних людей. Однак у зруйнованих містах мешкало російськомовне суспільство.

“Всі ці люди зараз переходять на українську мову. Тільки через те, що вони в шоці, що російська армія могла так вчинити з ними. І чого нам постійно треба нав’язувати їх бажання? Хто вони такі? Нехай проводять референдуми у своїй державі про те, скільки років у них повинен бути один лідер при владі. У них є, з чим розбиратися. В них дуже велика держава за розміром. Нехай наводять лад у себе”, – резюмував Зеленський.

Доповнення

Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

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