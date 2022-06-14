Это фашизм и нацизм: Зеленский жестко ответил на вопрос о возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях

ukru
19:03 • 12831 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63440 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100295 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78165 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55607 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74650 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67592 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 106011 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119708 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126293 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 75227 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 55251 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 25681 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 31662 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 44564 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 106012 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 107125 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 247002 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276670 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 75227 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119708 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106145 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123758 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126059 просмотра
Актуальное
Это фашизм и нацизм: Зеленский жестко ответил на вопрос о возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях

Это фашизм и нацизм: Зеленский жестко ответил на вопрос о возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 187450 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Проведение "референдумов" должно происходить по законам, регулируемым конкретными нормами. россия нарушает любые нормы международного права, насилуя гражданское население под эгидой “освобождения”, являющегося нацизмом и фашизмом. Об этом заявил в общении с датскими журналистами Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вопросы проведения "референдума" на временно-оккупированных территориях Украины, передает УНН.

Цитата

“Вам не кажется, что выглядит очень странно то, что российская федерация, на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов, проводит какие-то условные референдумы, совершенно вне закона, международного права. Есть Конституция Украины, есть законы о референдумах, которые регулируются конкретными нормами. А если российская федерация придет к вам и скажет: “нам кажется, что кто-то здесь оскорбляет двух людей, которые общались на русском языке. Нам все равно, что этот вопрос решается в суде или в диалоге. Давайте проведем референдум”. Эти люди будут на танках. Они будут убивать ваших детей. Триста детей они убили. Вот такой формат цивилизованного референдума. Вам не кажется, что все это выглядит просто нацизмом и фашизмом? Они навязывают свои нарративы. Они насилуют людей. Они украли детей. Тысячи человек депортированы силой, лишены документов. 15 тысяч квартир в Харькове полностью пусты, там нет людей. Это город-миллионник. Это не просто маленькие поселки, о которых молчу, которые просто разрушены. Вот такой референдум”, – ответил Зеленский на вопрос.

Детали

Глава Государства подчеркнул, что россия придумала нарратив, будто защищает русскоязычных людей. Однако в разрушенных городах проживало русскоязычное общество.

“Все эти люди сейчас переходят на украинский язык. Только потому, что они в шоке, что русская армия могла так поступить с ними. И чего нам постоянно нужно навязывать их желания? Кто они? Пусть проводят референдумы в своем государстве о том, сколько лет у них должен быть один лидер у власти. У них есть с чем разбираться. У них очень большое государство по размеру. Пусть наводят порядок у себя”, – резюмировал Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы