Это фашизм и нацизм: Зеленский жестко ответил на вопрос о возможности проведения "референдумов" на оккупированных территориях

Цитата

“Вам не кажется, что выглядит очень странно то, что российская федерация, на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов, проводит какие-то условные референдумы, совершенно вне закона, международного права. Есть Конституция Украины, есть законы о референдумах, которые регулируются конкретными нормами. А если российская федерация придет к вам и скажет: “нам кажется, что кто-то здесь оскорбляет двух людей, которые общались на русском языке. Нам все равно, что этот вопрос решается в суде или в диалоге. Давайте проведем референдум”. Эти люди будут на танках. Они будут убивать ваших детей. Триста детей они убили. Вот такой формат цивилизованного референдума. Вам не кажется, что все это выглядит просто нацизмом и фашизмом? Они навязывают свои нарративы. Они насилуют людей. Они украли детей. Тысячи человек депортированы силой, лишены документов. 15 тысяч квартир в Харькове полностью пусты, там нет людей. Это город-миллионник. Это не просто маленькие поселки, о которых молчу, которые просто разрушены. Вот такой референдум”, – ответил Зеленский на вопрос.

Детали

Глава Государства подчеркнул, что россия придумала нарратив, будто защищает русскоязычных людей. Однако в разрушенных городах проживало русскоязычное общество.

“Все эти люди сейчас переходят на украинский язык. Только потому, что они в шоке, что русская армия могла так поступить с ними. И чего нам постоянно нужно навязывать их желания? Кто они? Пусть проводят референдумы в своем государстве о том, сколько лет у них должен быть один лидер у власти. У них есть с чем разбираться. У них очень большое государство по размеру. Пусть наводят порядок у себя”, – резюмировал Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".