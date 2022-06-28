Оккупанты назначили "референдум" аннексии Донбасса на 11 сентября - советник мэра Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские оккупанты назначили референдум об аннексии россией Донецкой области на 11 сентября. Об этом в своем Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Референдум об аннексии Донецкой области в россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и “комиссии по проведению” и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под “празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков”. Одновременно с советским “Днем города Мариуполь”. Символизм во всем”, – написал Андрющенко.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что проведение "референдумов" должно происходить по законам, которые регулируются конкретными нормами. россия нарушает любые нормы международного права, насилуя гражданское население под эгидой “освобождения”, являющегося нацизмом и фашизмом.