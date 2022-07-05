В Луганской области оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и готовятся к «референдуму»
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и готовятся к “референдуму”. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык, передает УНН.
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“российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Украины увеличила масштабы принудительного призыва военнообязанных с целью комплектования частей и подразделений двух армейских корпусов с рф. Поиск военнообязанных осуществляют сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "лнр” и местной “полиции””, – сообщил Мотузянык.
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Он добавил, что противник продолжает подготовку к проведению “референдума” и попытки незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. В населенных пунктах оккупированного региона продолжается формирование участковых и территориальных избирательных комиссий.
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Советник мэра Мариуполя сообщил, что российские оккупанты назначили референдум об аннексии россией Донецкой области на 11 сентября.
Также подконтрольная кремлю власть временно оккупированного Херсона заявили о подготовке в городе псевдореферендума о «присоединении» к московии.