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Окупаційна адміністрація Херсону заявила про підготовку «референдуму» про приєднання до рф

Окупаційна адміністрація Херсону заявила про підготовку «референдуму» про приєднання до рф

Київ • УНН

 • 99223 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Підконтрольна кремлю влада тимчасово окупованого Херсону заявила про підготовку у місті псевдореферендума про «приєднання» до московії, пише УНН.

Цитата

«Так, ми готуємось до референдуму. І ми його проведемо. І як не дивно Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до складу російської федерації», – сказав Кирило Стремоусов який називає себе «заступником голови військово-цивільної адміністрації» області, у відео, опублікованному в його Telegram-каналі.

Додамо

У той же час, як зазначив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, окупанти на Херсонщині «дуже нервуються».

«Завдання, які поставив кремль, і терміни їх виконання, змушують їх включити турборежим з інтеграції наших територій та населення до системи російського світу. Стахановськими темпами впихається подоба банківської системи, а також запущені послуги запису актів громадянського стану. Документи видаються російському зразку», - написав він у Facebook.

Крім того, зі слів чиновника,орки намагаються вербувати наших людей для роботи практично у всіх сферах – від дитячих садків до працівників залізниці.

«Друзі, якщо у вас не залишається іншого виходу - не ведіться на всі їхні ініціативи! Вони вже програли битву за розуму та серця Херсонців. Вони не змогли зламати вашу волю до свободи та любові до України. ЗСУ близько, якщо немає можливості тимчасово виїхати на контрольовану територію - протримайтеся до їхнього приходу», - наголосив він.

Нагадаємо

В колабораціонізмі підозрюється колишня викладачка Херсонської академії безперервної освіти, вона очолила псевдодепартамент освіти та науки в окупованому Херсоні.

Українські Національні Новини

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