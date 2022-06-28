Очолила пседодепартамент освіти і науки в Херсоні: в колабораціонізмі підозрюється викладачка ВНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В колабораціонізмі підозрюється колишня викладачка Херсонської академії безперервної освіти, вона очолила псевдодепартамент освіти та науки в окупованому Херсоні. Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.
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Співпрацюючи з російськими спецслужбами, підозрювана добровільно обійняла посаду так званого начальника «департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області». Вона закликає місцевих освітян працювати під новим керівництвом представників країни-агресора, займається підбором кандидатів на посади директорів місцевих закладів освіти.
Окрім того, підозрювана взяла участь у розміщенні в головній бібліотеці міста Херсона агітаційної російської літератури із серії «російська історична проза» президентської бібліотеки рф», а також публічно висловила вдячність президенту рф та підтримку його діям. Таким чином вона сприяла в реалізації задуму щодо впровадження російської мови на території Херсонщини.
Слідчі Управління СБУ в Херсонській області вже розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо
Сьогодні вранці стало відомо, що мера зайнятого окупантами Херсона Ігоря Колихаєва викрали. Наразі інформації щодо його місцезнаходження немає.
Прессекретар міського голови Херсона заявила, що його викрадення пов’язане з проукраїнською позицією та відмовою співпрацювати з російською владою.